Ceará x Vitória | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​​Ceará e Vitória se enfrentam pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo nordestino vale muito para as duas equipes. O Vovô, por exemplo, é o único time invicto no ano entre os clubes da Série A. O time de Enderson Moreira deseja manter o retrospecto.

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica: Ceará x Vitórua Motivo: Terceira fase da Copa do Brasil 2020 Data: 12/03/2020 Hora: 19h15 (de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CEA) Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GOI) Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Provável Ceará F. Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; Fabinho (W. Oliveira), Charles e Vina; Leandro Carvalho, Lima (F. Sobral) e Rafael Sobis. Provável Vitória: Ronaldo; Van, J. Victor, John e T. Carleto; Guilherme Rend, R. Andrade e Gerson Magrão; Vico, J. Viçosa e Alisson Farias.

Enderson Moreira deve manter a base do time titular. O treinador ganha os retornos de Luiz Otávio e Charles, que não atuaram na última rodada do Cearense. As únicas dúvidas são no meio-campo e no setor de ataque. Fabinho vem sendo titular nas últimas partidas, mas pode ser substituído por William Oliveira. Já no ataque, fica a dúvida se joga Lima ou Fernando Sobral.

No Vitória, a única baixa é do zagueiro Maurício Ramos. O atleta sofreu lesão no duelo diante do ABC, pela Copa do Nordeste. Geninho deve escalar John para sua vaga.

Últimos cinco jogos

Ceará Vitória Ceará 1 x 0 Caucaia (22/02) Vitoria 0 x 0 Frei Paulistano (16/02) – CdN Ceará 2 x 2 Botafogo-PB (26/02) – CdN Vitória 2 x 1 CRB (27/02) – CdN Ceará 0 x 0 Guarany-CE (29/02) Vitória 1 x 2 Bahia (01/03) River 0 x 4 Ceará (03/03) – CdN Vitória 3 x 1 Lagarto (05/03) Atlético-CE 0 x 1 Ceará (08/03) ABC 1 x 1 Vitoria (08/03) – CdN

Na Copa do Nordeste, os cearenses estão na 4ª colocação, com oito pontos somados em seis partidas. No estadual, a equipe alvinegra é a líder, com 11 pontos em cinco jogos. O time não perdeu nenhum duelo este ano.

No mesmo grupo do Ceará no Nordestão, o Vitória está em 3º, dois pontos a mais que o Vovô. No Campeonato Baiano, o time ocupa a 3ª colocação na tabela, com 11 pontos. Agora é acompanhar para ver o que acontece na Copa do Brasi

Fotos: Stephan Eilert/cearasc.com