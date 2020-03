Centro de inovação no esporte, FootHub disponibiliza grátis 5 conteúdos sobre o mercado do futebol

​ Em meio à ​pandemia que assola o mundo inteiro, diversas empresas estão liberando conteúdo para estimular a permanência da sua base de usuários em casa. O centro de inovação voltado para o mundo de futebol ​FootHub, que fica em Porto Alegre, também seguiu na mesma corrente positiva. Embora esteja com a sede física fechada por tempo indeterminado, as plataformas digitais estão com uma série de novidades.

O FootHub é conhecido por produzir uma série de cursos, eventos, palestras e workshops no meio do futebol. Com diversos nomes conhecidos do mercado esportivo no portfólio de trabalho, a empresa disponibilizou gratuitamente cinco dos seus produtos. Quatro palestras fazem parte do GIF Brasil 2019, evento realizado em dezembro de 2019, na sede da ​Federação Gaúcha de Futebol. Somando-se a isso, também tem a íntegra da parte teórica do Workshop “Lentes do Futebol” pelo fotógrafo Lucas Uebel, do Grêmio, que fala sobre o início de sua carreira, equipamentos e como conseguir as melhores fotos.

Abaixo estão os links para cada um dos produtos que a plataforma liberou na última semana:

GIF Brasil 2019 – https://gifbrasil.club.hotmart.com/signup

Workshop Lentes do Futbeol – https://fotografiadefutebol.club.hotmart.com/signup

Terence Gargantini | Diretor do MyCujoo Brasil

Com a palestra “Novas Telas”, ​Terence apresenta ao público novas possibilidades de transmissão online de eventos esportivos, com sua experiência junto ao ​MyCujoo Brasil. A introdução do streaming facilita o acesso aos mais diversos tipos de esportes. Além da visibilidade, também existe um mundo de possibilidades através de tal ferramenta de comunicação.

Luis Paulo Rosenberg | Ex-diretor de marketing do Corinthians

Recheada de histórias marcantes, a palestra de ​Rosemberg rememora fatos marcantes nas maiores conquistas do clube paulista. Além do desempenho em alto nível dentro de campo, a equipe de marketing desenvolveu ações para ficarem marcadas eternamente no mercado do futebol. O ​Timão tem capítulo importante eternizado no GIF Brasil 2019.

Nettuno | Trader Esportivo e Vice-Presidente da ABAESP

Fabio Bampi, mais conhecido como ​Nettuno, abriu a cabeça do público do GIF Brasil 2019 para o ​universo das apostas. Em fase de completa difusão no mercado brasileiro, o tema foi um dos mais debatidos durante o nosso evento. Vale a pena conferir a excelente palestra.

Caio Derosso | Coordenador de Desenvolvimento do Athletico Paranaense

A palestra Segredos das Estratégias é uma verdadeira aula sobre um dos clubes mais modernos do Brasil. Imerso no clube paranaense, ​Caio apresenta informações importantes sobre a gestão que transformou o ​Athletico em uma das potências do futebol sul-americano.

Lucas Uebel | Fotógrafo oficial do Grêmio

O workshop As Lentes do Futebol é um dos grandes sucessos do FootHub. Com três edições presencias, ​Lucas – fotógrafo oficial do ​Grêmio – possibilitou a uma série de fotógrafos o primeiro contato com o universo do futebol. Desta forma, acabou tornado-se também um projeto digital com o curso ​Fotografia de Futebol.