Cervejaria Ambev abre 413 vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

Saiu! A Cervejaria Ambev faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 413 vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são para atuação em diversos cargos na empresa.

“O principal negócio em que operamos é o de cervejas, em que somos líderes em diversos mercados com marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Quilmes, Labatt, Presidente, entre outras. Além disso, temos também operações de refrigerantes, não-alcoólicos e não-carbonatados com marcas próprias como Guaraná Antarctica e Fusion, entre outras, no Brasil e através de uma parceria com a PepsiCo em diversos países em que operamos. Em 1997, a Brahma adquiriu os direitos exclusivos para fabricar, vender e distribuir os refrigerantes da Pepsi no Nordeste do Brasil e em 1999, obteve os direitos exclusivos para fabricar, vender e distribuir os refrigerantes da Pepsi em todo o Brasil”

“Desde outubro de 2000, a Ambev detém direitos exclusivos de distribuir e engarrafar os refrigerantes da Pepsi no Brasil. Em janeiro de 2002, expandimos nossa parceria com a PepsiCo para incluir a fabricação, venda e distribuição do Gatorade. Atualmente nosso portfólio de bebidas não-alcoólicas inclui também as marcas H2OH!, no mercado de águas com sabor, e Lipton Ice Tea, no mercado de chás gelados, também vendidas sob licença da PepsiCo. Nosso contrato de franquia com a PepsiCo no Brasil vence em 2017, com renovações automáticas por prazos adicionais de dez anos,” diz a empresa.

Atualmente a Ambev tem operações em 16 países: Brasil, Canadá, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, Guatemala, República Dominicana, Cuba, Panamá, Barbados, Nicarágua, Saint Vincent, Dominica e Antigua.

A Ambev abriu oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz. As chances são para candidatos de ensino médio e superior.

Cargos disponíveis

Analista de Planejamento Logístico Júnior

Analista Mesa de Fretes Contratação

Analista Transportes Execution

Especialista de Insumos

Analista de Cadastro de Clientes

Analista de Controle de Vendas

Analista Financeiro

Analista Supervisor

Conferente

Estoquista

Ferramenteiro

Líder de Execução

Vagas de Aprendiz e Estágio AMBEV 2020

Além das vagas de emprego, a AMBEV abriu chances de emprego para jovem aprendiz em diversas áreas. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Para concorrer às vagas, é necessário que candidatos estejam matriculados em cursos de aprendizagem.

Há também vagas de estágio técnico e superior em vários estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Santa Catarina. Para concorrer às vagas, é necessário que candidatos estejam cursando curso Técnico ou Superior.

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas citadas, será necessário enviar o currículo na área desejada no site da Ambev.