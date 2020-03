Chega a 1.178 o número de casos de coronavírus no Brasil; 18 mortes confirmadas

Até as 19h40 deste sábado, 21 de março, as secretarias estaduais de Saúde divulgaram 1.178 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal. Segundo dados oficiais, são 18 mortes no Brasil, 15 em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

Na tarde deste sábado, o Ministério da Saúde atualizou os números informando que o Brasil tem um total de 1.128 casos confirmados de coronavírus e 18 mortes.

Veja o quadro por estado:

Estado Secretarias da Saúde Ministério da Saúde AC 11 9 AL 7 7 AP 1 1 AM 11 11 BA 41 41 CE 84 68 DF 108 100 ES 26 26 GO 18 20 MA 2 0 MT 2 2 MS 16 16 MG 55 38 PA 2 2 PB 1 1 PR 43 43 PE 31 30 PI 4 4 RJ 119 119 RN 6 6 RS 61 60 RO 3 1 RR 2 0 SC 51 51 SP 459 459 SE 10 10 TO 2 2 Total 1178 1128

Segundo o secretário-executivo do ministério, João Gabbardo, governo federal não está mais divulgando o número de casos suspeitos porque a transmissão do vírus já é comunitária.

“Com transmissão comunitária, qualquer um pode ser um caso suspeito. Qualquer brasileiro que apresente síndrome gripal. Não tem mais nenhum sentido mostrar os casos suspeitos”, afirmou Gabbardo.

Os testes serão feitos em casos leves. “Estamos adquirindo um volume de testes significativo para que na próxima semana, daqui a 8 dias, tenhamos 5 milhões de testes rápidos para distribuição em todo o Brasil, para iniciarmos a realização (de testes) em casos leves”, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira. “Vai aumentar muito a velocidade de diagnóstico em todo o Brasil.”

Até então, somente pacientes com sintomas graves eram testados.

Segundo informações do ministério, todos os 1.128 casos foram confirmados por testes laboratoriais. Foram distribuídos, até agora, 27 mil testes para todo o Brasil, mas não há informação sobre o número de testes realizados.

Segundo o secretário-executivo do ministério, João Gabbardo, o governo federal não está mais divulgando o número de casos suspeitos porque a transmissão já é comunitária, quando não é possível saber de quem a pessoa contraiu o vírus.

“Com a transmissão comunitária, qualquer brasileiro que apresentar síndrome gripal poderá ser considerado um caso suspeito”, afirmou Gabbardo.

Veja também: Por causa do Coronavírus, INSS restringe funcionamento de agências até as 13h