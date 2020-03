Chegada de Pedrinho a Lisboa repercute em Portugal; atleta falou sobre Benfica e futuro no Timão

​Negociação para lá de complexa, mas que ao que tudo indica terá um desfecho nesta semana. A situação de Pedrinho junto a ​Corinthians e Benfica ganhou novo capítulo com a chegada do atleta a Portugal. A imprensa portuguesa já tem dado como certa a contratação do Benfica, chamando-no de “primeiro reforço da próxima temporada”. Foi assim que definiu o jornal ​A Bola.

O atacante conversou com jornalistas ainda no aeroporto em Lisboa e, dentre vários assuntos, falou também sobre o seu futuro com a camisa do Timão:

“Em breve darei novidades. Estou muito feliz e grato, agradecer a Deus por tudo e ao Benfica pela oportunidade. O Benfica é um clube com uma história grandiosa, que teve sempre grandes jogadores. Venho para poder desfrutar do meu futebol e mostrar o meu talento. Ainda não sei de retorno ao Corinthians, vou ter uma reunião com o presidente para ver o que será melhor para mim e para o clube“, salientou.