Chegando a hora! Botafogo define data para estreia de Keisuke Honda

​O momento mais aguardado pelo torcedor do ​Botafogo está se aproximando. Com documentos em dia e regularizado, o principal reforço do clube carioca para a temporada, Keisuke Honda, já conhece sua data de estreia com a camisa alvinegra.

Como destaca o Globoesporte, a primeira partida do japonês pelo novo clube deverá ser contra o Paraná na próxima terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Copa do Brasil. A escolha deste confronto como ‘ideal’ para a estreia do camisa 4 se deu por variados motivos, em especial a oportunidade de ter casa cheia de torcedores alvinegros, algo que não seria possível no Maracanã, sábado (7), no clássico contra o Flamengo.

Apresentado oficialmente no dia 8 de fevereiro, Honda já está fisicamente pronto para atuar. A demora pela utilização do armador se deu, justamente, pela dificuldade de obtenção de ​visto de trabalho junto à Justiça Japonesa. Seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF na última terça (3), tornando-o legamento apto a estrear com a camisa alvinegra.