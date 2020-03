Chegou a hora de Abel Braga dizer adeus ao futebol brasileiro?

​ O gigante e famoso ​Abel Braga ou até mesmo Abelão, como muitos torcedores o chamam, anunciou nesta segunda-feira (16) a sua saída no comando do ​Vasco da Gama, no qual em um período de 14 jogos não apresentou um futebol convincente, e a torcida e acabou pedindo demissão.

Um técnico que tem em seu currículo campeonatos estaduais, Brasileirão e principalmente taças internacionais como a Libertadores da América e o Mundial de Clubes de 2006. Não bastando isso, vemos também conquistas pessoais como Melhor Treinador do Campeonato Brasileiro de 2012, além de diversas outras conquistas.

Porém a sua instabilidade nos clubes brasileiros faz nós pensarmos que está na hora do Abel Braga se aposentar?

Como torcedora colorada, não podemos deixar nossa enorme gratidão por todo o futebol que Abel apresentou para a equipe do ​Internacional em 2006. Um time que era desacreditado por muitos. O comandante fez a chegar a uma final de Mundial de Clubes e conquistar a taça de melhor do mundo em cima do tão admirável e imbatível Barcelona de Ronaldinho Gaúcho.

Mas temos que admitir que esse futebol inabalável de 2006 já não se encaixa em 2020. O futebol brasileiro mudou, evoluiu e tivemos diversas novas experiências como torcedor que fez de nós mais críticos e com uma visão mais completa de um jogo perfeito. O jogo apresentado hoje por Abel Braga não se encaixa mais nos padrões atuais. Sabemos da importância em falar que, mesmo com experiência e diversos títulos que carrega nas costas, não fazem dele o melhor treinador do país.

A crítica não vem de agora sobre a forma em que Abel trabalha, pois em seu curto período de três meses no Vasco, o experiente técnico de 67 anos viu o seu time vencer apenas quatro vezes, perder outras quatro e empatar cinco. Abelão, no segundo semestre do ano passado, também não teve sucesso na sua tentativa de salvar o Cruzeiro, que foi rebaixado de forma inédita.

No atual momento em que se encontra, com toda a história de sucesso que leva junto com seu nome, continuar no futebol brasileiro não é a forma em que Abel irá conquistar o torcedor. Suma marca por si só já traz histórias nacionais e internacionais, admirada por muitos. E, agora, por que não aproveitar todo essa trajetória de sucesso e admirar o futebol de uma nova maneira? Talvez de fora.