Chegou março, o mês dos concursos! BB, PM, IBGE e Polícia Civil confirmam editais

O mês de março chegou com tudo! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que o mês de março promete grandes editais de concursos de peso. As seleção a serem abertas vão contar com muitas vagas com salários atrativos. Os destaques vão para os mais esperados, IBGE e Banco do Brasil.

No IBGE, serão abertas oportunidades para candidatos de todos os os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior). Somente para nível fundamental serão oferecidas 180 mil vagas. No caso do IBGE, são aguardadas oportunidades para nível médio, cargo de Escriturário. O salário passa dos R$4 mil mensais.

Os outros concursos com editais previstos para março são PM, Bombeiros e Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil do Rio de Janeiro e Adasa, no Distrito Federal.

Veja a lista completa a seguir:

IBGE

Previsto para ser publicado em fevereiro, o edital de concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Concurso IBGE 2020) para 208.695 vagas temporárias vai ficar para março. Segundo algumas fontes do órgão ao site Folha Dirigida, o documento de abertura será publicado no dia 06 de março, uma sexta-feira.

A previsão de abertura vai ao encontro do que disse o Instituto em meados de fevereiro. “O IBGE não irá publicar o edital do PSS do Censo 2020 em 18 de fevereiro. A previsão é que esta publicação aconteça no início de março”.

O Cebraspe foi a banca escolhida para organizar o certame, que terá vagas para todo o país. O contrato entre as partes já foi assinado. O extrato de contrato foi publicado no Diário Oficial da União do dia 21 de fevereiro.

Ao todo, o concurso IBGE 2020 terá 208.695 vagas temporárias, com a seguinte distribuição:

Agente Censitário Municipal – Nível Médio – 5.462 vagas – Salário de R$2.100

Agente Censitário Supervisor – Nível Médio – 22.676 vagas – Salário de R$1.700

Recenseador – Nível Fundamental – 180.557 vagas – Salário de R$1.278,94. Saiba mais sobre o concurso.

Banco do Brasil

O próximo concurso público do Banco do Brasil (Concurso Banco do Brasil BB 2020) foi confirmado pela instituição! A assessoria de imprensa informou ao site Folha Dirigida que o “banco estuda lançar um concurso público” ainda este ano.

No entanto, conforme informações obtidas junto a uma fonte do alto escalação do banco, os preparativos de abertura do concurso do Banco do Brasil 2020 já estão bastante adiantados e a organizadora, inclusive, já foi escolhida e elabora o edital, com previsão de divulgação em março.

Segundo informações da assessoria de imprensa do Banco do Brasil, a ideia é contratar escriturários para a área de tecnologia. Apesar disso, é bem provável que o banco inclua vagas para escriturário generalista, de perfil mais tradicional, com atuação em atividades bancárias/administrativas.

Vale destacar que o cargo de Escriturário, independentemente do perfil que o banco busca, tem requisito de nível médio. Ou seja, não há requisito de nível técnico e nem superior para concorrer ao cargo. Saiba mais sobre o concurso.

Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ)

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro definiu a banca organizadora do edital de concurso público (Edital Concurso Polícia Civil PC RJ 2020) para seis cargos, totalizando 817 vagas. O Instituto AOCP foi confirmado como banca organizadora do certame. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira, 20, nas redes sociais da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Segundo o subsecretário de Gestão Administrativa, delegado Flávio Britto, será permitido concorrer a mais de um cargo, desde que atenda aos requisitos de cada um. Isso será permitido porque as avaliações serão aplicadas em dias diferentes.

“Nós termos uma grande notícia para você, candidato, vai poder fazer todos os concursos, desde que seja habilitado. Vamos garantir que não haverá coincidência de datas das provas de primeira fase. Estude bastante que a Polícia Civil te espera”, esclareceu Britto.

No último dia 17 de fevereiro, a corporação já tinha revelado que o Instituto Acesso será a banca do concurso PC RJ para delegado. As organizadoras têm a atribuição de receber as inscrições e operacionalizar as etapas de seleção, como provas objetivas.

Serão, ao todo, com 47 vagas de Delegado, 864 vagas. Os editais da corporação estão previstos para serem publicados em março, com provas sendo aplicadas em maio. A informação foi passada pela vice-presidente da Faepol, delegada Thaianne Moraes, após reunião com o secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Vinicius Braga.

Além de passar a estimativa da publicação do editais, a delegada também obteve a Informação sobre a ordem dos editais. “Primeiro sairá o de delegado e depois o de (perito) legista. Em seguida sairá o de inspetor e demais cargos”, disse.

“Março deste ano para definir tudo. Os editais estão prontos desde o ano passado. Quem faz isso é a banca da Polícia Civil”, concluiu.

As vagas do concurso PC-RJ 2020 foram autorizadas para os cargos de Delegado (47 vagas); Perito Legista (54 vagas), Inspetor (597 vagas), Investigador (118 vagas), Perito Criminal (20 vagas), Técnico de Necropsia (16 vagas) e Auxiliar de Necropsia (12 vagas).

Polícia Civil do Paraná (PC-PR)

A Polícia Civil do Estado do Paraná vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC PR). Segundo o deputado estadual do Paraná, Mauro Moraes, o edital será divulgado no dia 03 de março. De acordo com ele, a data foi definida após reunião com os titulares da Secretaria de Segurança e a diretoria da corporação.

Ainda de acordo com o deputado, o edital será publicado no mesmo dia do concurso PM-PR e Bombeiros-PR. Nos concursos dessas corporações, o anúncio será feito no Quartel General da Polícia Militar do Paraná, no dia 3 de março, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O deputado informou ainda que a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (Funpar) organizará o novo certame. A banca também será responsável pelo concurso da PM-PR e Bombeiros-PR. Segundo o parlamentar, os editais de ambas as seleções serão anunciados no dia 3 de março.

As corporações ainda não confirmam a divulgação do edital no dia 03 de março. Ao que tudo indica, os concursos devem ser anunciados no dia 3 de março, com a assinatura do contrato com a banca organizadora. Durante o evento, é possível que os dias oficiais de lançamento dos editais sejam reveladas.

Serão abertas nada menos que 400 vagas para PC-PR. A seleção foi autorizada oficialmente em novembro.

O edital do concurso PC-PR 2020 contará com 400 vagas distribuídas entre os cargos de Investigador (300), Papiloscopista (50) e Delegado (50). No momento, o concurso ainda não tem data para ser publicado. Segundo informações da assessoria da PC-PR, os trâmites estão sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Saiba mais sobre o concurso.

Polícia Militar e Bombeiros do Paraná

A Polícia Militar do Estado do Paraná vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM PR 2020) com 2 mil vagas até o dia 03 de março. Segundo o deputado estadual do Paraná, Mauro Moraes, após uma reunião com o secretário da Casa Civil, Guto Silva, ficou decidido que o documento será divulgado no dia 3 de março.

O lançamento do concurso será feito no Quartel General da Polícia Militar do Paraná, na terça-feira (03/03), com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Esta é a segunda previsão dada pelo deputado nos últimos dias.

No dia 10 de fevereiro, o deputado chegou a revelar que o edital seria publicado até o dia 16 de fevereiro. No entanto, trâmites burocráticos atrasaram a publicação.

Foi publicado no Diário Oficial da União, edição do dia 13 de janeiro, a informação de que a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) foi escolhida para organizar o certame.

A banca organizadora também vai organizar o concurso para o Corpo de Bombeiros do Paraná com 400 vagas.

“Cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de planejamento e execução de concurso público para provimento de cargos de soldados policiais militares (PM) e soldados bombeiros militares (BM), para a Polícia Militar do Paraná (PMPR). Contratada: Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, TEC,” diz o texto.

Em outubro, quando autorizou o concurso, o governador também falou sobre a abertura do concurso. “Esse era um compromisso assumido que estamos concretizando. O reforço no policiamento vai contribuir para que o Paraná siga perseguindo índices de criminalidade cada vez menores”, disse o Ratinho Júnior durante a assinatura.

No dia 04 de setembro, o governador do Estado já havia anunciado a autorização dos concursos da PM, Polícia Civil, Bombeiros e Depen-PR. Ao todo, foram mais de 2.800 vagas autorizadas.