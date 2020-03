Chelsea mira contratação de brasileiro; negócio pode chegar a R$ 220 milhões

​O que tudo indica é que o ​Chelsea quer contar com um lateral brasileiro para a próxima temporada. Sem muitas grandes opções para o setor, a diretoria dos Blues pretende investir na contratação do jogador.

O nome da vez nos bastidores do time inglês é Alex Telles, hoje no Porto. Com o contrato chegando em sua reta final, os mandatários do Chelsea viram uma oportunidade de tirar o lateral-esquerdo de 27 anos do time português.

Segundo publicação do ​The Sun, os valores giram em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões pela cotação atual). Porém, o Porto deseja renovar seu contrato e aumentar o preço de mercado do atleta. O que se especula é que Telles não quer assinar um novo contrato, e seu desejo seja mesmo defender as cores do time comandado por Frank Lampard.

De acordo com uma fonte vinculada à publicação, não está nos planos do clube inglês gastar esse dinheiro na contratação de um lateral-esquerdo. Desta forma, Marina Granovskaia, dirigente dos Blues, deve negociar o alto valor para ter o brasileiro.

Esse homem não estar convocado para a Seleção Brasileira com a bola que vem jogando é sacanagem. Muito injustiçado o lateral Alex Telles, ex Grêmio e atualmente no Porto. pic.twitter.com/X0vx1Ltxuu — Grêmio Future (@_GremioFuture) March 8, 2020