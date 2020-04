Chelsea prepara proposta de quase R$ 300 milhões para tirar atleta do Barcelona

​Mesmo diante das paralisações dos campeonatos, o Chelsea já está de olho na próxima janela de transferência. Segundo o jornal inglês “ ​Express”, a diretoria dos Blues deve fazer uma oferta milionária para tirar um jogador do Barcelona.

Segundo a publicação, o zagueiro Umtiti é o nome que interessa ao clube. O Chelsea estaria disposto a desembolsar 50 milhões de euros (cerca de R$ 284,8 milhões pela cotação atual) para ter o jogador. Seu contrato com o Barça se encerra em 2023.

Na temporada atual, após a chegada do técnico Quique Setién, o defensor vem ganhando mais chances. Porém, mesmo com as oportunidades dadas, existe a possibilidade dos catalães negociarem o atleta para ajudar nas finanças.

Umtiti esteve na mira do Arsenal no verão passado, porém o camaronês naturalizado francês optou em permanecer na Espanha. Desta vez, a situação pode ser diferente. Frank Lampard procura um parceiro de zaga para Antonio Rudiger. Na posição, o ex-jogador testou Andreas Christensen, Kurt Zouma e Fikayo Tomori, mas sem sucesso.

Segundo imprensa inglesa, Chelsea prepara oferta para contratar Umtiti, zagueiro do Barcelona. Os valores podem girar em torno de €50 milhões para adquirir o francês! #tf24h https://t.co/BImeHHF3F0 — Transferências 24h (@transf_24h) March 31, 2020