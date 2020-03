Chilli Beans abre mais de 100 vagas de emprego no Brasil; Saiba como se Inscrever!

A Chilli Beans, maior empresa de pós venda de relógios e óculos de sol e acessórios da América Latina, tem disponível 101 vagas de emprego no Brasil.

Criada em 1997, pelo empresário Caito Maia, conta com aproximadamente 700 franquias em todo Brasil, além de possuir lojas em outros países como Estados Unidos, Portugal, México, Tailândia, Colômbia, Chile, e Emirados Árabes.

Iniciou suas atividades em 1997, sob o comando do empresário Caito Maia que abriu um pequeno estande no Mercado Mundo Mix – feira de moda voltada para o público jovem –, em São Paulo, comercializando óculos de sol com design focado nas tendências fashion. Chamou a atenção pela oferta de produtos modernos e de qualidade, com preços acessíveis.

Em 2000, abriu o primeiro quiosque num shopping. A Chilli Beans tem como sócio o fundo de investimento Gávea, que pagou estimados 100 milhões de reais por menos de 30% da companhia — avaliada, assim, em cerca de 330 milhões de reais.

Veja os cargos abertos pela empresa:

Cargos disponíveis

Vendedor

Gerente Loja

Supervisor de Vendas

Técnico Óptico

Consultor de Franquia

Consultor Óptico

Pré-requisitos (variam para cada vaga)

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Português (Avançado – Requerido)

Inglês (Básico), Espanhol (Básico)

Aplicações de Escritório: Microsoft Excel, Microsoft Word

Benefícios (variam para cada vaga)

Comissão

Vale-transporte

Ajuda de custo

Vale-alimentação

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar CLICANDO AQUI