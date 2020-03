Cielo contrata: Novas vagas de emprego e estágio são abertas no país!

A Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo, divulgou oportunidades de emprego e estágio. Inscreva-se.

A Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo, divulgou oportunidades de emprego e estágio para diversos cargos na empresa. A empresa procura entre os seus colaboradores aqueles com perfil, competências, habilidades e conhecimentos técnicos compatíveis com a posição em aberto.

A empresa oferece um portfólio de soluções inteligentes e conectadas entre si para atender às necessidades de mais de 1,6 milhão de clientes ativos, desde empreendedores até os maiores varejistas do país.

“Lideramos o segmento de pagamentos eletrônicos na América Latina e nos tornamos uma das dez maiores corporações brasileiras em valor de mercado. Em 2016, capturamos em nossas plataformas mais de 6 bilhões de transações e R$ 585 bilhões em volume financeiro”, descreve a empresa.

“Nossa missão é encantar nossos clientes com as melhores soluções de uma empresa líder, rentável e sustentável com colaboradores apaixonados. Inquietos, somos máquina, internet, celular e o que mais vier. Acreditamos que nenhum negócio nasceu para ficar parado e a nossa vocação é despertar essa mesma inquietude em cada um dos nossos clientes”, conclui.

Cargos disponíveis

Analista de Desenvolvimento de Marketing

Analista de Desenvolvimento Comercial

Analista de Desenvolvimento de Produtos

Analista de Operações Comerciais

Analista de Piloto de Reserva

Analista de Prevenção e Segurança

Analista de Relações com Investidores

Arquiteto de Solução

Cientista de Dados

Engenheiro de Infraestrutura

Especialista de Advertisement e Analytics

Executivo Comercial Hunter

Gerente de Loja/Produtos

Gerente Estadual

Supervisor de Loja

Vagas de estágio

Estagiário de Marketing

Estágio em Jornalismo

Estágio em Prevenção e Segurança

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://cielo.gupy.io/.