Cielo contrata: novas vagas de emprego e estágio são abertas no país

A Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo, divulgou oportunidades de emprego e estágio para diversos cargos na empresa. A empresa procura entre os seus colaboradores aqueles com perfil, competências, habilidades e conhecimentos técnicos compatíveis com a posição em aberto.

A empresa oferece um portfólio de soluções inteligentes e conectadas entre si para atender às necessidades de mais de 1,6 milhão de clientes ativos, desde empreendedores até os maiores varejistas do país.

“Lideramos o segmento de pagamentos eletrônicos na América Latina e nos tornamos uma das dez maiores corporações brasileiras em valor de mercado. Em 2016, capturamos em nossas plataformas mais de 6 bilhões de transações e R$ 585 bilhões em volume financeiro”, descreve a empresa.

“Nossa missão é encantar nossos clientes com as melhores soluções de uma empresa líder, rentável e sustentável com colaboradores apaixonados. Inquietos, somos máquina, internet, celular e o que mais vier. Acreditamos que nenhum negócio nasceu para ficar parado e a nossa vocação é despertar essa mesma inquietude em cada um dos nossos clientes”, conclui.

Cargos disponíveis

Analista de Business Analytics II

Analista de Dados e Analytics Júnior

Analista de Desenvolvimento Comercial

Analista de Desenvolvimento de Marketing

Analista de Facilities Junior/ Pleno

Analista de Produtos

Analista de Logística

Analista de MIS

Analista de Piloto Reserva

Analista de Prevenção e Segurança

Analista de RH

Arquiteto de Aplicação

Arquiteto de Solução

Auditor Plano

Engenheiro de Infraestrutura

Cientista de Dados

Desenvolvedor Mobile; entre outros cargos.

Vagas de estágio

Estagiário de Marketing

Estágio em Jornalismo

Estágio em Prevenção e Segurança

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://cielo.gupy.io/.