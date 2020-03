Clima de Gre-Nal! Vanderlei ‘alfineta’ Inter ao explicar atraso para entrevista; entenda

​Estamos na antevéspera do Gre-Nal 424, o primeiro da história pela ​Copa Libertadores. Não há dúvida de que torcedores, comissões técnicas, dirigentes e jogadores já estão ‘respirando’ o clássico no dia a dia, afinal, trata-se de uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

Nesta terça-feira (10), um episódio curioso ilustrou bem esse clima ‘acirrado’ que se instaura sobre os protagonistas do confronto bem antes da bola rolar. Escolhido pelo ​Grêmio para conceder entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, o goleiro Vanderlei chegou ao local com meia hora de atraso. Para justificar a falta de pontualidade, o arqueiro recém-chegado ao time gaúcho deu uma ‘alfinetada’, de leve, no Colorado.

“ O motorista era gremista, mas parecia colorado, porque chegou atrasado”, brincou o goleiro.

Como destaca o ​Globoesporte , a brincadeira foi sucedida de uma fala bastante respeitosa de Vanderlei acerca do arquirrival: “ Brincadeiras à parte, é legal participar desse momento. Que o Inter possa fazer uma grande campanha e as duas equipes possam passar da chave. É bom para o nosso futebol gaúcho”, completou.