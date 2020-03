Clima quente! Bruno Fernandes revela razão para ter mandado Guardiola “ficar em silêncio”

​No último domingo, o Manchester United venceu o clássico contra o City, pela Prelier League, por 2 a 0. Pois, além do triunfo, chamou atenção uma reação do português Bruno Fernandes, jogador contratado há apenas dois meses pelo clube de Old Trafford. O meia ousou provocar Pep Guardiola, técnico rival, colocando o dedo em frente à boca e pedindo silêncio. Pois o jogador, agora, explicou sua atitude.

“Tenho muito respeito pelo Pep. É um treinador de sucesso pelo que ganhou e trouxe ao futebol. Mas ele não me mostrou nenhum respeito. Então, por que devo respeitá-lo?”, questionou o jogador, ao ​Sky Sports. “Conversei com alguns amigos sobre isso e muitos me perguntaram: ‘Quem é Bruno para fazer isso com ele?’ Mas, naquele momento, as palavras que ele me disse me enlouqueceram”, completou.

Questionado se poderia revelar o que Guardiola havia falado, preferiu não polemizar ainda mais. “O que acontecem em campo fica no campo”, destacou. Por conta da pandemia de coronavírus, a Premier League foi paralisada, a princípio, até o dia 3 de abril. Com o resultado do dérbi, está na quinta colocação com 45 pontos. Já o City é vice-líder com 57.