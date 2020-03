Clube da Série A perde 6 mil sócios em três meses; números devem aumentar

​Os danos causados pelo coronavírus no mundo do futebol são incalculáveis. Alguns clubes brasileiros temem uma queda de receita muito grande. Um dos programas principais de renda é o sócio-torcedor, que fica ameaçado sem os jogos estarem acontecendo.

Dono do maior programa de sócio do país, o ​Vasco observa o número de associados caindo cada vez mais. De três meses pra cá, após o clube encerrar uma promoção de Black Friday que fez o Cruzmaltino subir de 32 mil para 185 mil novos sócios, seis mil pessoas cancelaram seus planos.

Isso se deve a paralisação dos campeonatos devido ao surto do covid-19. A promoção que o clube havia imposto, de 50% de desconto, tem duração de seis meses. Ainda é incerto quando a bola vai voltar a rolar e, por isso, não faz sentido para alguns torcedores continuarem pagando o valor sem poderem ir ao estádio.

O presidente do clube, Alexandre Campello, disse em entrevista ao canal “ Atenção, Vascaínos”, que reconhece que vai haver uma queda no número de sócios, mas espera que os vascaínos continuem participando do programa, já que o intuito dele também é de ajudar.

“ Em qualquer cenário o programa de sócio é fundamental, aliás, qualquer receita é importante. Quando fizemos essa campanha, foi feito com o valor bastante baixo. O ticket médio do Vasco era de R$ 40, que é um valor baixo para um programa de sócio, ainda mais um que dá a uma parte dos torcedores o direito de não pagar, entrar nos jogos apenas fazendo check-in. Já é um valor baixo “, declarou Campello.

Agora que caiu a ficha. Paguei o sócio torcedor do Vasco e não vou usar. — Daniel Carvalho (@Danieelscg) March 27, 2020