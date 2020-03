Clube da Série A recebe ‘ultimato’ em disputa envolvendo André, diz jornal português

​Atualmente vinculado ao ​Grêmio, o centroavante André está no ‘epicentro’ de um imbróglio que se arrasta desde 2017, ano em que deixou o Sporting Clube de Portugal para retornar ao futebol brasileiro. Foi o ​Sport Recife que o repatriou, mas a transferência, mesmo três anos depois, ainda é motivo de disputa entre brasileiros e portugueses.

De acordo com o jornal luso ‘A Bola‘, o clube português vendeu o atacante de 29 anos ao Sport por €1,2 milhão, mas só recebeu €200 mil deste valor. A ‘briga’ entre as partes acabou parando na FIFA, que deu um ‘ultimato’ ao time pernambucano: terá até o dia 18 de abril para quitar todo o restante do montante ainda em aberto.

Caso o Sport não quite o valor em aberto junto ao clube lisboeta até este prazo, será duramente sancionado pela FIFA: além de multa, ficará proibido de inscrever novos jogadores por até um ano e meio. A situação gera preocupação na Ilha do Retiro, já que Milton Bivar, presidente do clube, admitiu publicamente que o Leão não conseguirá pagar o montante integralmente: “Precisamos parcelar. Não há forma de pagar tudo. Vamos tentar chegar a um acordo”, cravou.