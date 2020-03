Clubes chegam a ‘veredicto’ sobre torcida mista nos Gre-Nais da Libertadores

​Pela primeira vez em cinco anos, não haverá setor com torcida mista no Gre-Nal. A decisão, que vale para os dois duelos entre eles pela fase de grupos da ​Copa Libertadores, foi tomada em comum acordo entre as diretorias dos rivais gaúchos.

Como destaca o ​Globoesporte, o setor compartilhado entre colorados e tricolores existe desde março de 2015, mas diversos fatores implicaram em seu ‘cancelamento’ neste contexto de torneio continental. Thiago Floriano, gerente do Departamento do Torcedor Gremista, explica:

“Há vários fatores, como a baixa demanda, cada vez menor. A estrutura mudou com a saída da prefeitura, não tem mais “Caminho do Gol”. O aparato todo que implica, para um público cada vez menor. Como os estádios vão lotar, atrai torcedor do mesmo clube para um local que não é o dele”, disse.

Clássicos greNAL válidos pela Libertadores NÃO TERÁ ‘TORCIDA MISTA’. Tanto o da Arena quanto o do Beira-Rio. Exigência da Conmebol. — Informativo Inter (@Infos_Inter) March 4, 2020

O ‘fator segurança’ também foi preponderante para esta decisão: “Foi em comum acordo. Principalmente pela adesão, que decaiu, a segurança e o horário. Além disso, há o regulamento da Conmebol, que não prevê. Mas pelo Gauchão, o setor de torcida mista volta normalmente”, afirmou Victor Grunberg, vice-presidente de Administração do ​Colorado.

​Grêmio e Internacional se enfrentam na Arena no dia 12 de março, enquanto o jogo no Beira-Rio está programado para o dia 08 de abril.