Clubes da Série A tomam medidas contra coronavírus; veja quem já suspendeu treinos

Um dia após a CBF anunciar a paralisação do calendário nacional de futebol por conta do coronavírus, alguns clubes brasileiros da ​Série A anunciaram a suspensão de treinos e atividades por pelo menos uma semana também como medida de prevenção ao Covid-19.

Os clubes brasileiros são cagões. Ninguém peita a CBF e as Federações Estaduais. Falta coragem! Olhem o exemplo do River Plate. Se negou a jogar ontem. 👏🏼👏🏼#CoronaVirus — Renato 7eixeira (@RenatoTx89) March 15, 2020

Entre os que decidiram pela suspensão dos treinamentos de seus times principais estão: Athletico-PR, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Por outro lado, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Goiás, Ceará, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Sport e Vasco seguirão com os treinamentos. Em Goiás e na Bahia, os Estaduais seguirão acontecendo com os portões dos estádios fechados. A Copa do Nordeste, por sua vez, deve ter mais uma rodada antes de ser paralisada.