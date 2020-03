COI tem reunião emergencial e já admite possibilidade de adiamento dos Jogos Olímpicos

​Antes irredutível quanto a realização das Olimpíadas 2020 no prazo e com presença de público, o Comitê Olímpico Internacional, após muita pressão de atletas, federações e comitês nacionais, parece ter recuado no seu posicionamento taxativo.

Neste domingo (22), membros do Comitê Executivo da entidade promoveram uma reunião de emergência e, apesar de seguirem descartando qualquer possibilidade de cancelamento dos Jogos do Japão, estabeleceram uma data-limite de quatro semanas para intensificar os planejamentos de cenários possíveis para a realização da competição de forma segura.

​​Pela primeira vez em um posicionamento/declaração oficial, o COI admitiu a possibilidade de adiar a realização dos Jogos Olímpicos: “Esses cenários estão relacionados à modificação dos planos operacionais existentes para os Jogos em 24 de julho de 2020 e também para possíveis alterações na data de início dos Jogos”, publicou.

Ao longo dos últimos dias, diversas federações nacionais de múltiplos esportes olímpicos se posicionaram favoravelmente ao adiamento do evento esportivo. Ainda que o Japão esteja em curva positiva de controle interno da pandemia de ​coronavírus, a situação é caótica em diversos cantos do planeta, o que inviabiliza a realização dos Jogos em sua plenitude.