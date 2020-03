Colo-Colo X Athletico-PR | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Com uma ótima vitória na estreia da Libertadores, contra o Peñarol na Arena da Baixada, agora o ​Athletico-PR viaja até Santiago para enfrentar o Colo-Colo, no Estádio Monumental A equipe chinela perdeu na primeira rodada, o que pode ser uma vantagem para os brasileiros.

Ficha técnica e onde assistir

​

Ficha técnica: Colo-Colo x Athletico-PR Motivo: Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2020 Data: 11/03/2020 Hora: 19h15 (de Brasília) Local: Estádio Monumental, em Santiago (CHI) Árbitro: Nicolás Gallo (COL) Onde assistir: Fox Sports

Prováveis escalações

Provável Colo-Colo: Cortés; Opazo, Barroso, Insaurralde e Suazo; Carmona, e Fuentes; Bolados, Léo Valência e Mouche; Blandi. Provável Athletico: Jandrei; Adriano, Robson Bambu, T. Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Erick, Léo Cittadini, Nikão e Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli.

O técnico do Athletico, Dorival Junior, relacionou 24 jogadores para a partida. O principal desfalque é o goleiro Santos, que segue lesionado. A expectativa é que a equipe curitibana entre em campo com a mesma escalação da estreia.

Já os chilenos apostam em um nome conhecido do futebol brasileiro: Léo Valência. O meio-campista, que vestiu a camisa do Botafogo na temporada passada, vem sendo um dos destaques do time, vestindo a camisa 10.

Últimos cinco jogos Colo-Colo Athletico-PR Colo-Colo 0 x 2 Universidad Católica (16/02) Flamengo 3 x 0 Athletico (16/02) Club Província 1 x 0 Colo-Colo (24/02) Athletico 5 x 1 Cascavel (22/02) Colo-Colo 2 x 2 Univ. Concepción (29/02) Operário 1 x 3 Athletico (01/03) Jorge Wilstermann 2 x 0 Colo-Colo (04/03) Athletico 1 x 0Peñarol (03/03) La Serena 1 x 2 Colo-Colo (07/03) Athletico 1 x 0 Rio Branco PR (04/03)

O Athletico vem de bons resultados nos últimos jogos. A equipe comandada por Dorival lidera o Campeonato Paranaense, com 22 pontos em 10 jogos. No grupo C da Libertadores, é o segundo colocado, ficando atrás do Jorge Wilstermann no critério de saldo de gols.

No Campeonato Chileno, o Colo-Colo está no meio da tabela. É o 12º colocado, com sete pontos somados. Na Liberta, é o último. A vitória sobre os brasileiros seria de extrema importantes para a equipe se recuperar na tabela.