Colorado viraliza entre gremistas ao rebater FIFA sobre Mundial de Clubes

“At @Gremio I realised a dream. At @Botafogo I ended a nightmare.”

⚫️⚪️ He outwitted Ernst Happel to lead a Renato Gaucho-inspired Gremio to victory over Hamburg & the world title in 1983, & ended Botafogo’s 21-year wait for glory in 1989 ⚫️⚪️

RIP Valdir Espinosa  pic.twitter.com/D06366Y9e4

— FIFA.com (@FIFAcom) February 27, 2020