Com bom humor, Corinthians congratula o Rio no Twitter por aniversário da cidade

​Neste domingo (1º de março), o Rio de Janeiro completa 455 anos de idade. A Cidade Maravilhosa é um dos principais pontos turísticos, culturais, econômicos, históricos, esportivos e sociais do Brasil e ao longo de mais de quatro séculos de existência foi palco de diversos acontecimentos em inúmeras áreas.

Dono do Maracanã, São Januário, Nilton Santos… o Rio faz parte da história do futebol brasileiro e tem um dos ‘futebóis’ mais ricos e importantes do país. O município assiste o esporte carioca, mas abraça todos os estados e assim não poderia deixar de receber homenagens de fieis espalhados pelo Brasil.

Em meio às cortesias, o ​Corinthians não esqueceu da data e fez questão de lembrar suas “invasões” e conquistas no Rio de Janeiro. Confira a publicação abaixo:

Vale destacar que o Alvinegro Paulista conquistou o Mundial de Clubes de 2000, no Maraca, em cima do ​Vasco. E, em 2015, empatou com o Cruzmaltino e confirmou o sexto título brasileiro de sua história. Em sua publicação, o Coringão também lembra de sua “invasão”, em 1976, quando colocou mais de 70 mil torcedores no Estádio Jornalista Mário Filho.