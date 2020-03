Com campanha criativa, Mineirão arrecada fundos para combate ao coronavírus; entenda

​Quando falamos em Mineirão, o pensamento de grande parte dos torcedores brasileiros retorna ao ano de 2014, quando o Gigante da Pampulha foi palco do maior vexame da história de nossa Seleção: o fatídico 7 a 1 sofrido diante da Alemanha, pela semifinal da Copa do Mundo.

Como transformar a triste lembrança em motivo de orgulho, principalmente em meio a um momento tão difícil como o que vivemos hoje? Se engajando no combate ao ​coronavírus – que infelizmente avança de forma violenta em nosso país -, os administradores do Mineirão tiveram uma ideia criativa: leiloar pedaços de uma das redes do estádio para conseguir levantar fundos e ajudar projetos sociais brasileiros.

​​Em parceria com a Dahw Brasil – ONG de origem alemã -, o Mineirão já conseguiu levantar mais de R$ 800 mil, sendo que R$ 240 mil serão direcionados ao Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, para o combate ao coronavírus. Para quem quiser/puder doar a instituição, que está recolhendo recursos que serão transformados em leitos e equipamentos, clique ​aqui.