Com Corinthians, Vasco e Santos: confira os 10 piores ataques do Brasil

​ O futebol parou e ainda não tem data para voltar, mas durante cerca de dois meses a bola rolou e os times demonstraram parte do que prepararam para 2020. As primeiras impressões, no entanto, não foram 100% positivas e muitas clubes vão precisar melhorar no retorno do esporte mais amado do mundo.

Conforme levantamento do ​GloboEsporte.com, há equipes da elite do futebol brasileiro com sérios problemas para balançar a rede dos adversários. O estudo considerou competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais, e apresenta os 10 piores ataques do Brasil. Confira na tabela abaixo.

# Times Jogos Gols Média p/jogo 1 Vasco 14 8 0,58 2 Botafogo 12 12 1 3 Sport 16 17 1,06 4 Santos 12 13 1,08 5 Corinthians 12 14 1,17 6 Red Bull Bragantino 10 13 1,3 7 Goiás 15 20 1,33 8 Ceará 15 21 1,4 9 Atlético-MG 13 19 1,47 10 Bahia 17 25 1,47

O retrospecto ofensivo das equipes representa muito do momento desses times, com os cariocas ​Vasco e ​Botafogo em busca de um milagre, os paulistas ​Santos e ​Corinthians em constante e conturbada reformulação, e os demais clubes, como ​Bahia e ​Atlético-MG, tentando se encontrar na temporada. Além dos recém-chegados à elite do futebol brasileiro, Sport e Red Bull Bragantino, que ainda estão em processo de adaptação.