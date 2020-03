Com duas novidades, Corinthians fecha lista de 26 inscritos para o Paulistão

​Nesta sexta-feira (6), o ​Corinthians ‘amarrou’ sua lista de 26 atletas inscritos para as rodadas finais da fase classificatória do Paulistão. Ainda passando por mudanças importantes em seu elenco – saídas e chegadas continuam acontecendo -, Tiago Nunes ganha duas novidades em sua ‘Lista A’ de jogadores na competição.

Como noticia o Globoesporte, o recém-contratado Éderson foi uma das adições feitas pelo clube paulista. Movimento bastante natural, já que o jovem volante chega ao Timão com status de candidato a brigar por vaga no time titular. A ‘surpresa’, no entanto, fica a cargo da aparição de Ángelo Araos: o chileno vem agradando nos treinamentos desde que retornou do Pré-Olímpico, e pode ganhar minutos sob comando da comissão técnica.

Danilo Avelar, em transição física após se recuperar de pubalgia, segue fora da lista. Gustagol, Madson e Filipe, jogadores que deixaram o Corinthians via empréstimo, ainda figuram entre os relacionados: trocas só podem acontecer a partir do mata-mata, quando as equipes terão oportunidade de mudar até quatro jogadores da relação.

Confira a seguir os 26 inscritos do Timão:

​Posição Jogadores​ ​Goleiros: ​Cássio, Walter, Filipe* ​Defensores: ​Fagner, Michel, Sidcley, Bruno Méndez, Gil, Pedro Henrique ​Meio-campistas: ​Gabriel, Camacho, Richard, Cantillo, Éderson

Luan, Mateus Vital, Pedrinho, Ramiro, Araos ​Atacantes: ​Everaldo, Yony González, Davó, Boselli, Vagner Love, Gustagol*, Madson*

*jogadores que já deixaram o clube via empréstimo