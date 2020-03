Com foco bem claro no Palmeiras, Luxa pensa em mexidas no time; volante deve ser poupado

​O ​Palmeiras entrará em uma maratona de jogos nos próximos dias. Como o principal foco da equipe no ano é a ​Libertadores, Vanderlei Luxemburgo deve preservar jogadores no Campeonato Paulista, visando a competição sul-americana. As informações são do ​Gazeta Esportiva.

As mudanças já devem acontecer na próxima rodada, contra a Ferroviária, no sábado. O Verdão jogou na última quarta-feira pela Liberta, vencendo o Tigre por 2 a 0, fora de casa. Por isso, algumas peças importantes, como o volante Ramires, devem ser poupadas no estadual, uma vez que a equipe paulista já joga novamente pelo torneio sul-americano três dias depois.

Em coletiva de imprensa, Luxa revelou que pode fazer mudanças contra o time Araraquara. “ Posso trocar um ou outro jogador que sentiu. O Ramires sofreu uma pancada e é um atleta que pode valer a pena preservar para terça-feira. Vamos pensar isso com calma. Chegando na revisão médica da reapresentação, vamos analisar”, disse.

Outro desfalque certo é Felipe Melo. O jogador vai cumprir suspensão automática após ser advertido com o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos, pelo Paulistão. A zaga titular sábado deve ser formada por Luan e Vitor Hugo.

