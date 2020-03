Com mando do Galo, Federação estipula condições para primeiro clássico mineiro de 2020

No próximo sábado (7), Atlético-MG e Cruzeiro protagonizam o primeiro clássico entre eles na atual temporada, confronto válido pela oitava rodada do Mineiro 2020. Programada para o Mineirão, a partida tem o Galo como mandante, mas não será disputada com torcida única nas arquibancadas do Gigante da Pampulha.

De acordo com o jornalista Guilherme Piu, do jornal ‘Hoje em Dia’, foi definido que o primeiro clássico mineiro de 2020 será com torcida dividida: 90% de alvinegros e os outros 10% de cruzeirenses. A torcida celeste terá direito à carga de 6005 ingressos. Como medida preventiva, a Polícia Militar de Minas Gerais proibirá a entrada de torcedores que portem qualquer tipo de faixa/material de conteúdo provocativo.

A PM proibirá para esse clássico no Mineirão a entrada de qualquer material que seja provocativo, tanto contra um clube como o outro. Está proibido, por exemplo, uso de qualquer material de torcida que use “a letra B”. @jornalhojeemdia. — Guilherme Piu (@guilhermepiu) March 3, 2020

A comercialização de ingressos será iniciada na próxima quarta (4), com valores promocionais sendo disponibilizados pelo Galo ao seu torcedor. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, haverá ação especial envolvendo as torcedoras atleticanas.