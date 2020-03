Com “ok” de Cristiano Ronaldo, grupo da Juventus fecha acordo por redução salarial

​Em meio à pandemia de coronavírus, a Juventus é mais um clube da Europa que obteve do seu grupo de jogadores o aval para uma redução salarial neste período sem futebol. E o acordo foi fechado depois do “ok” de ​Cristiano Ronaldo, atleta mais bem pago da equipe de Turim.

O jornal ​Tuttosport destaca que o português é uma espécie de “senador” dentro do plantel. Ou seja, sua palavra tem uma peso gigantesco para decisões a serem tomadas. Pois ele recebeu uma ligação de Giorgio Chiellini, outro dos líderes, e prontamente se colocou à disposição para cooperar, concordando com as posições já firmadas pelo próprio Chiellini, por Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci, que completam o quarteto mais poderoso da Juve.

Ainda não se tem ao certo como será feita esta redução, mas é provável que a mesma se dê através de um sistema de proporcionalidade, ou seja, com cada jogador abrindo mão de parte do salário de acordo com os seus ganhos. Cristiano Ronaldo, não poderia ser diferente, é o atleta com o maior salário do plantel. Atualmente, ele recebe 31 milhões de euros por temporada. Antes do aceite, ele já vinha colaborando com doações doações para hospitais do Porto e de Lisboa, em seu país, e disponibilizou a estrutura de um de seus hotéis para transformá-la em área de acolhimento e tratamento a infectados pelo COVID-19.