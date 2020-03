Com ou sem moral? Love vive situação ‘de extremos’ no Corinthians; entenda

​Aos 35 anos de idade, Vagner Love pode estar vivendo sua última temporada como jogador do ​Corinthians. Seu vínculo se encerra em dezembro de 2020 e, como o atacante ainda não foi procurado pela diretoria, há fortes indícios de que o clube não está interessado, ao menos por ora, em renovar seu contrato.

Uma das possíveis explicações para a incerteza em torno do camisa 9 é seu status dúbio no Timão. Como destaca o ​UOL Esportes, Love está ‘desprestigiado’ esportivamente junto ao treinador Tiago Nunes, que encontrou no argentino Boselli, o seu centroavante ideal. Contudo, Love tem muita importância no aspecto humano/coletivo, no dia a dia do clube, participando de decisões importantes e aconselhando jovens jogadores. É considerado, ao lado de Gil, Cássio e Fagner, como um dos nomes mais influentes no elenco alvinegro.

Ainda não se sabe para qual lado a ‘balança’ irá pesar, mas o fato é que, a partir de meados de 2020, Vagner Love já estará livre para assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Sua permanência no Parque São Jorge, em meio a uma situação de opostos tão evidentes, é uma verdadeira incógnita neste momento.