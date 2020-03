Com Pedrinho no topo, relembre as 6 maiores vendas da história do Corinthians

​Na última quarta (11), o Benfica oficializou a contratação do ​meia-atacante Pedrinho, negócio que já estava alinhado há longas semanas, mas que dependia dos tradicionais exames médicos para ser anunciado publicamente. Tendo em vista que a janela de transferências na Europa está fechada, o jogador seguirá atuando pelo ​Corinthians até o mês de junho, quando deve se apresentar ao clube lisboeta para iniciar os trabalhos visando a temporada 2020/21.

Valorizado após uma ótima participação pela Seleção no pré-Olímpico da Colômbia, Pedrinho custou 20 milhões de euros (R$ 105 milhões) aos cofres benfiquistas. Detentor de 70% dos direitos econômicos do camisa 10, o Timão ficará com a quantia de R$ 73,5 milhões. Trata-se, com sobras, da maior venda da história do clube, como destaca o ​Globoesporte.

Relembre as 6 maiores vendas da história do Corinthians:

​Jogador ​Destino Ano da transferência​ ​Valor (reais) ​1) Pedrinho ​Benfica-POR ​2020 ​R$ 105 milhões ​2) Paulinho ​Tottenham-ING ​2013 ​R$ 59 milhões ​3) Guilherme Arana ​Sevilla-ESP ​2017 ​R$ 39 milhões ​4) Gil ​Shandong Luneng-CHI ​2016 ​R$ 39 milhões ​5) Malcom ​Bourdeaux-FRA ​2016/17 ​R$ 37 milhões ​6) Renato Augusto ​Beijing Guoan-CHI ​2016 ​R$ 34,6 milhões

Para ler mais notícias do Corinthians, clique ​aqui.