Com Pedro Raul machucado, Autuori surpreende na escalação e terá dupla de peso contra o Boavista

​Na tarde deste sábado (29), o​ Botafogo fez seu último treino e encerrou a preparação para a partida contra o Boavista, neste domingo (01), às 19h, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada da Taça Rio. Nas últimas atividades, o técnico Paulo Autuori vem dando pistas que deve escalar a equipe com muitas novidades.

Elogiado pela torcida, o zagueiro Ruan Renato deve ser mantido entre os onze iniciais, já Joel Carl, que vinha sendo cotado para deixar o clube, será opção no banco de reservas. Danilo Barcelos, contratado recentemente, é o escolhido da comissão técnica para começar na lateral esquerda.

No meio-campo, a novidade ficará por conta de Gabriel Cortez. O equatoriano, que chega com grande respaldo da diretoria, vem agradando nos treinamentos e deve estrear no final de semana. Enquanto que Pedro Raul, artilheiro do Glorioso neste começo de ano, não foi relacionado, alegando dores na coxa.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira (28), Autuori explicou a situação do artilheiro: “O Pedro Raul está em processo de recuperação. Sentei com ele e com o departamento médico e disse que era um jogador muito importante. Por isso fizemos um sacrifício contra o Náutico. Depois, veríamos um tempo maior para recuperar. Definimos isso. Se tiver que ficar fora desse jogo, vai ficar. Foi pré-determinado”, disse. Diante da baixa, Rafael Navarro será o substituto no ataque.

​Foto: Vitor Silva/Botafogo