Com recorde de Neymar e comparação a Fenômeno, Kaio Jorge encanta gigante europeu

​Ele tem apenas 18 anos e já conquistou o mundo com a seleção brasileira sub-17, competição na qual ficou no top 3 de artilheiros com cinco gols marcados – sendo um deles na final. Kaio Jorge, mais um jogador visto entre as joias reveladas pelo ​Santos, traz consigo uma história de superação, recorde de craque da atualidade e comparação a um dos grandes atletas da história do país. Ou seja, não é à toa que se encontra na mira de equipes como a poderosa Juventus, da Itália.

Como conta matéria do site ​Goal.com, o atleta começou sua trajetória no futsal do Náutico. Porem, depois de empilhar bolas na rede e conquistar tudo o que era possível, resolveu mudar de ares e ir para o rival Sport. Ali, começou a fazer a transição para o gramado e convenceu seus pais a uma aventura: se mudar para o Sudeste do país. Uma ida para o São Paulo quase se concretizou, mas seu destino foi o Peixe, clube do coração. Em cinco minutos de peneira, convenceu os observadores a apostar no seu futebol. E, pelo jeito, não decepcionou.

Em 2018, com apenas 15 anos, entrou em partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior e marcou um gol, igualando feito de ​Neymar. Esse desempenho, aliado às convocações para as categorias de base, fez com que o jornal britânico The Sun traçasse um panorama com Ronaldo Nazário, o Fenômeno que encantou multidões enquanto Kaio Jorge era apenas uma criança – sim, ele nasceu no ano do pentacampeonato do Brasil. A atual temporada tem sido importante para o atacante ganhar seu espaço no elenco principal e, recentemente, saiu do banco de reservas para garantir a primeira vitória do Santos na ​Libertadores da América (2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, na Argentina). Por tudo isso, não é de se surpreender que, logo ali na frente, o pernambucano de Olinda dê passos rumo ao exterior. Interessados, certamente, não faltarão.

