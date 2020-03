Com reforços na pauta, Enderson chega ao Cruzeiro e inicia reuniões para reformular a equipe

​ A primeira semana de trabalho de ​Enderson Moreira no ​Cruzeiro terá início com uma reunião junto ao departamento de futebol. A conversa marcará as primeiras análises do novo treinador celeste, que fará toda uma avaliação do elenco para detalhar necessidades, identificar carências e, junto com a diretoria, iniciar a busca por reforços dentro da realidade financeira do ​clube . Pelo menos três setores são vistos como principais carências: lateral esquerda, meio-campo (armador) e atacante velocista.

Participarão do encontro, o novo diretor de futebol, Ricardo Drubscky, o interlocutor do núcleo gestor, Carlos Ferreira e o auxiliar fixo Célio Lúcio, além de Enderson e Luís Fernando Flores, seu auxiliar. Devido a quarentena motivada pela pandemia do Covid-19, como medida de segurança, a reunião será realizada virtualmente, como informou Ricardo Drubscky à ​Rádio Itatiaia de Minas Gerais.

“Não conversamos sobre nomes (Drubscky e Enderson) (…) Temos uma reunião para segunda-feira (23), onde reuniremos com nosso setor de análise de mercado. Vamos fazer um estudo de necessidades e possibilidade. Estaremos reunidos e conversando sobre possibilidades. Alguns jogadores vão ser prerrogativas dele, alguns a gente vai tentar trazer para que possa agregar”, disse o diretor de futebol em entrevista à ​Rádio Itatiaia na última semana.

Drubscky revelou ainda conversas com o técnico anterior, ​Adilson Batista , que deixou uma lista de possíveis reforços, jogadores que interessavam naquele momento levando-se em conta questões financeiras e técnicas. Dentre os nomes estavam o do atacante ​Rivaldinho , que atua no futebol romeno e é filho do ex-jogador Rivaldo – campeão do mundo em 2002 com a Seleção Brasileira -, e o volante Chico, atualmente no futebol turco.

Quero agradecer ao Pedrinho por viabilizar a vinda do Enderson Moreira. Não fosse por ele, mesmo insultado dias antes por ingratos mal intencionados, que tentaram culpá-lo pela lambança no fica e sai do Adilson Batista, mostrou-se superior a tudo isso. Grande Cruzeirense! 力 — Léo Portela (@leoportela_) March 19, 2020