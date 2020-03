Com saudade de Bruno Henrique, Gabigol revela piada com o pai: “Está ficando um pouco sem graça já”

​Títulos, títulos e mais títulos. Tem sido bem doce a rotina do torcedor rubro-negro. A mais recente taça conquistada em 2020 foi a Recopa, no Maracanã, diante do Independiente del Valle. E foi neste palco que Gabigol conseguiu alcançar mais um feito para a sua coleção, afinal de contas, o atacante agora é também – sozinho – o maior artilheiro do “Novo Maraca” ao ultrapassar Fred, com 33 gols marcados.

O camisa 9 do Fla ​conversou com o 90min na última semana e revelou até uma brincadeira que seu pai tem feito. Segundo ele, com tantos gols marcados, já está rolando um certo “marasmo” na família:

“Fico feliz pelos gols. Isso não depende muito só de mim, depende dos meus companheiros. Eles me ajudam muito, criam jogadas pra mim, eu também crio pra eles. Muito feliz por esta marca quebrada também, espero que continue assim, com gols. Não é o meu foco ser artilheiro, já fui artilheiro de tudo (risos). Meu foco mesmo é ser campeão e com o Flamengo. Meu pai fala que ‘gol está ficando um pouco sem graça já’ e às vezes outras jogadas ele gosta bastante, como foi o passe o Filipe Luís de letra, como foi também pro Gerson, com certeza ele ficou muito feliz. Espero que eu possa fazer gols, sim, mas também dar assistências e ajudar meus companheiros“, comentou.

Atualizando a lista da artilharia do ‘novo Maracanã’: Gabigol: 33 gols (3 pelo Santos e 30 pelo Flamengo) Fred: 30 gols (3 pela Seleção e 27 pelo Flu) Bruno Henrique: 24 gols (1 pelo Santos e 23 pelo Fla) Dourado: 23 gols (2 pelo Palmeiras, 15 pelo Flu e 6 pelo Fla)#ODia https://t.co/JNiuSdFs9a — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 29, 2020

Outro tema do bate-papo foi a ausência de Bruno Henrique, lesionado e fora de combate desde a partida de ida no Equador. Perguntado se estaria sentindo saudades do companheiro de ataque, Gabigol não titubeou:

“Óbvio (que está sentindo saudade). O Bruno Henrique é um jogador que se entende muito bem comigo, a gente tem características iguais, ele faz falta para qualquer time no mundo. Mas o Flamengo é muito qualificado, os jogadores que supriram a ausência dele foram muito bem. Então obviamente que o Bruno faz muita falta, mas que bom que o Flamengo tem um plantel muito grande e muito bom“, avaliou o jogador.