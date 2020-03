Com sonho ousado na carreira, Jesus revela provável destino pós-Flamengo

​ Jorge Jesus tem um sonho, e ele já é de conhecimento público: treinar Real Madrid, Barcelona ou um clube deste porte na Europa. Porém, o próprio português tem a convicção de que este objetivo de carreira não será atingido. Por isso, após deixar o ​Flamengo , deseja retornar ao futebol português de seu país.

A confissão foi feita em entrevista exclusiva ao​ SporTV, que será transmitida na íntegra nesta quinta-feira. “Não interessa ir para uma Europa na qual o ambiente dos jogos não tem nada a ver com o Brasil. Estou convencido que, quando sair do Brasil, vou regressar a Portugal. No futebol, não podemos dizer taxativamente que alguma coisa vai ou não acontecer, mas aquele meu sonho de duas ou três equipes nunca vai se realizar, nem que seja campeão do mundo ou ganhe a Libertadores mais uma vez. Saindo de um dos maiores clubes do mundo, só posso voltar a Portugal”, disse.





A fala repercutiu imediatamente entre os portugueses. No entanto, Jesus fez questão de deixar claro que, até o momento, não recebeu nenhum contato ou sondagem de equipes lusitanas. “Nem quero entrar nessa ideia de perturbar qualquer trabalho que esteja sendo realizado. Mas tenho o direito de dizer que, quando sair do Brasil, quero regressar para Portugal. Agora, não quer dizer que isso vai acontecer”, completou. O atual contrato do treinador com o Fla termina no mês de maio, e existe um desejo do clube carioca de renovar este vínculo, no mínimo, até o final do ano.

