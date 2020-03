Como deve ficar o calendário do futebol brasileiro? Jogos podem acabar perto do Natal…

​Ainda não se sabe quando as competições nacionais devem retornar. Estipula-se que, no máximo, em três meses. A paralisação devido ao coronavírus vai afetar diretamente o calendário do futebol brasileiro, podendo se encerrar nos dias próximos do Natal. As informações são do​ UOL.

Em outubro de 2019, a CBF divulgou o calendário de 2020, que prevê a temporada com 11 meses de duração, iniciando no dia 22 de janeiro, e se encerrando em 6 de dezembro. Porém, existe uma grande possibilidade que a data se prolongue.

Com a suspensão dos jogos, restam 38 semanas para o fim da temporada, se levar em consideração o calendário criado pela CBF no ano passado. Isso corresponde a um pouco mais de oito meses para se encerrar os trabalhos.

Contando do dia 18 de março até 6 de dezembro, há 76 datas disponíveis, com dois jogos em cada semana. Esses dias são separados por: Estaduais (seis), Campeonato Brasileiro (38), Libertadores e Sul-Americana (11), Copa do Brasil (13), Eliminatórias da Copa do Mundo (oito), amistosos Fifa (dois), e uma data restante.

Ao que tudo indica futebol brasileiro irá pausar até Junho por conta do coronavirus e poderá se espelhar no calendário Europeu, temporada começando no meio do ano e terminando na metade do ano seguinte. Aguardar para ver! — Cav🅰️linho do Galo™ (@cavalinhogalo) March 15, 2020

Se somando todas, chegam a 79. Isso acontece porque a final da Libertadores está marcada para ser realizada no dia 21 de novembro, em meio a uma rodada do Brasileirão. Além do jogo do título, duas rodadas da competição na fase de grupos vão ocorrer simultaneamente com partidas da Copa do Brasil. Desta forma, as 76 datas ficam preenchidas.

A CBF estuda a possibilidade de utilizar as oito datas destinadas às eliminatórias, além das duas previstas para amistosos Fifa. Além da data vaga no calendário (25 de novembro).

Confira os possíveis cenários do calendário brasileiro:

1. Jogos retornando no dia 15 de abril​

Se as paralisações durarem um mês, seria preciso repor oito datas. Nesse caso, utilizaria as que estão reservadas para os jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias. Nenhuma competição, tanto nacional, como Libertadores, teriam suas rodadas prejudicadas.

2. Jogos retornando no dia 13 de maio​

Nesse cenário, o calendário perderia 16 datas. O melhor a se fazer seria pegar as oito reservadas para a Seleção Brasileira nas eliminatórias, duas dos amistosos, e a data vaga. Ficariam faltando ainda cinco datas. Desta forma, a temporada seria estendida até o dia 23 de dezembro.

3. Jogos retornando em três meses ou acima

Este seria o pior cenário, pois a CBF e os estaduais teriam que fazer mudanças sérias, podendo até encurtar ou cancelar algumas competições.​