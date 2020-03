Como ficaram os reforços do Atlético-MG antes da ‘pausa’ na temporada? Veja;

Galo parado! Jorge Sampaoli iniciou os seus trabalhos no ​Atlético-MG, mas logo foi interrompido pela pandemia de coronavírus. O argentino chegou ao clube há cerca de 20 dias para substituir o venezuelano Rafael Dudamel e assumiu a dura missão de comandar uma equipe em forte reformulação. As informações são do ​GloboEsporte.com.

O treinador pegou o “carro andando”, com ​muitas demissões nos bastidores e oito novos atletas no plantel. Os reforços chegaram antes de Sampaoli e vivem momentos diferentes dentro do grupo, mas agora é saber o que vai acontecer no retorno do futebol e com outro comandante à frente do time.

Recém-chegados, Rafael e Diego Tardelli têm uma partida cada. Os dois foram os últimos do ‘pacotão’ a chegar e ainda não tiveram oportunidades de mostrar pelo o que vão brigar dentro do elenco. Em campo, o goleiro foi titular em sua estreia, enquanto o atacante atuou por apenas 20 minutos contra o ​Cruzeiro.

Por sua vez, o lateral-esquerdo Guilherme Arana tem se consolidado cada vez mais entre os onze titulares. O jogador de 22 anos precisou de um tempo para ficar 100% fisicamente, mas atuou em 5 das últimas 6 partidas do clube e tem sido forte candidato a tomar a posição de Fábio Santos.

Bom, falando de Atlético: chegaram Allan, Arana, Tardelli, Savarino, Hyoran, Dylan, Rafael. Pra não alongar, saiu Bolt. O elenco do Galo em 2020 é mais qualificado e, pelas notícias, reforços chegarão. O Galo vai forte pra pelo menos pegar a vaga na Libertadores. #Galo — Berwel_Galo (@BerwelGalo) March 10, 2020

Indicado por Dudamel, o atacante Jeferson Savarino também agarrou a oportunidade e tem sido nome certo entre os iniciais do Atlético em 2020. O venezuelano foi bem nos confrontos em que atuou e mostrou personalidade no clássico contra o Cruzeiro. A tendência é que ele siga como titular.

Em alta, o Galo tem três reforços como ‘absolutos’ no grupo: o zagueiro Gabriel e os meias Hyoran e Allan. Os três chegaram por empréstimo na última janela de transferências e já conquistaram espaço no ‘time A’, seja com o ex-comandante Rafael Dudamel ou com Jorge Sampaoli.