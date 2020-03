Como funciona o investimento da base no São Paulo

​O ​São Paulo teve dois meses intensos de competições, antes da paralisação de campeonatos nacionais e internacionais devido à pandemia do COVID-19. Durante esse período de competições oficiais, o Tricolor Paulista completou 12 jogos entre Paulistão e ​Libertadores, e investiu na utilização de 30 jogadores, sendo 15 deles profissionais da base.

Pela 9ª rodada do Campeonato Paulista deste ano, Fernando Diniz usou um time alternativo no duelo contra o Botafogo-SP, com o objetivo de poupar jogadores que tiveram um grande desgaste devido à altitude de Juliaca, no Peru, em que a equipe paulista foi derrotada por 2 a 1 pelo Binacional, pela estreia na fase de grupos da ​Libertadores.

Naquela partida, oito crias da base foram titulares fundamentais: Luan, Diego Costa, Brenner, Liziero, Rodrigo Nestor, Toró, Fabinho e Shaylon. Apenas três atletas não tiveram passagem por Cotia: Tiago Volpi, Anderson Martins e Everton. Nos reservas, Welington e Fasson entraram em campo e aumentaram o número de jogadores do ninho para dez. O colombiano Trelléz integrou parte dos “outros”.

Diante disso, o duelo em Ribeirão Preto contou com a forte participação de jogadores da base, evidenciando que é preciso que haja mais “exploração” da mina de ouro de Cotia. O investimento em atletas da categoria de base é uma forma de fortalecer o clube, que encontrou dificuldades para contratar reforços devido aos problemas financeiros.

Mas também existe um lado bom nessa história. O Tricolor Paulista ganhou nomes importantes e o amadurecimento de atletas considerados novos. Pode-se notar que grande parte do elenco de base fez parte do estilo de Diniz. Onze jogadores realizaram entre nove e onze partidas oficiais, sendo apenas Pablo e Hernanes como não titulares, mas estão entre aqueles que sempre entram nos gramados.

Antony e Igor Gomes integrariam ampliaram a lista da base, se não tivessem perdido jogos devido à convocação para a Seleção Brasileira Sub-23, que resultou na conquista da vaga para Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Os dois atletas são peças indispensáveis para Diniz e os únicos com status de figuras garantidas do técnico.

Liziero e Toró são outras crias que tiveram, respectivamente, a participação em sete e seis jogos do clube paulista, e que já estavam como opções do elenco em 2019. A permanência de ambos também não foi descartada pelo treinador. Helinho começou a temporada com titularidade, substituindo Antony, porém fez apenas duas partidas, sofreu uma lesão no tornozelo e não retornou.

Não sabemos o que acontecerá nas cenas dos próximos capítulos, quando o futebol retornar. Porém, o torcedor são-paulino precisa estar preparado para perder uma peça importante do tabuleiro: o atacante Antony, vendido para o Ajax, da Holanda. A vida é uma caixa de surpresas. E o São Paulo pode fazer isso como qualquer outro clube de futebol.