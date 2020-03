Como mudar meu IP de forma fácil

O Que é um endereço IP?

Todo dispositivo conectado a uma rede – computador, tablet, câmera, qualquer que seja – precisa de um identificador exclusivo para que outros dispositivos saibam como alcançá-lo. No mundo das redes TCP / IP, esse identificador é o endereço IP (Internet Protocol).

Se você trabalha com computadores há um período de tempo, provavelmente foi exposto a endereços IP – essas sequências numéricas que se parecem com 192.168.0.15. Na grande maioria das vezes, não precisamos lidar com eles diretamente, pois nossos dispositivos e redes cuidam dessas coisas nos bastidores. Quando precisamos lidar com eles, geralmente seguimos instruções sobre quais números colocar onde. Mas, se você já quis se aprofundar um pouco mais no significado desses números, este artigo é para você.

Abordaremos o básico do endereçamento IP neste artigo, o tipo de coisa que as pessoas que usam endereços IP, mas que nunca pensaram muito sobre eles, podem querer saber. Não abordaremos algumas das coisas de nível mais avançado ou profissional, como classes de IP, roteamento sem classe e sub-rede personalizada … mas apontaremos algumas fontes para leitura adicional à medida que avançamos.

Quais as vantagens em mudar meu ip?

Então você se pergunta: qual a vantagem e por quê mudar meu ip? São várias as vantagens e alterar também fará com que o seu provedor de internet não saiba o que você está fazendo e os sites que visita. Em uma palavra: Privacidade.

Outras vantagens:

Acessar sites restritos por país ou região

Ver jogos ao vivo de campeonatos de outros países

Comprar passagens aéreas mais baratas

Acessar plataformas de streaming que não estão disponíveis no Brasil. Como Disney+ e Hulu.

Como, de fato, mudar meu IP? VPN ou Proxy?

A forma mais rápida e fácil é com uma VPN ou Rede Privada Virtual.

1- Baixe a VPN

2- Escolha o país que quer acessar

3- Pronto! Terá acesso ao conteúdo da internet exclusivo para aquele país que você escolheu.

A segunda maneira é com um servidor proxy, mas para isto você precisa configurar algumas coisas e ter uma noção mais avançada de redes.

As VPNs e os servidores proxy protegem a identidade do usuário e são ótimas ferramentas para acessar conteúdo com restrição geográfica. Como esses dois serviços podem realizar o trabalho, as pessoas tendem a falar deles de forma intercambiável. No entanto, um protege a sua privacidade e o outro não.

-VPNs criptografam seu tráfego, enquanto os servidores proxy não. Um serviço de VPN protege você contra o rastreamento do seu provedor de internet (ISP), vigilância governamental e hackers. Os proxies não, portanto eles nunca devem ser usados para manipular informações confidenciais;

-VPNs funcionam no nível do sistema operacional e redirecionam todo o tráfego, enquanto os proxies trabalham no nível do aplicativo e redirecionam apenas o tráfego de um aplicativo ou navegador específico;

-VPNs podem ser mais lentas que proxies, pois precisam criptografar seus dados; no entanto, existem maneiras de melhorar sua velocidade de conexão e navegação;

-VPNs geralmente são pagas (você não deve confiar em serviços gratuitos, pois eles têm limitações e tendem a explorar seus dados) enquanto muitos servidores proxy são gratuitos;

-Uma conexão VPN é mais confiável, enquanto as conexões do servidor proxy caem com mais frequência.

Uma VPN e um proxy são semelhantes porque ambos redirecionam seu tráfego através de um servidor remoto e ocultam seu IP original. No entanto, uma VPN é superior a um servidor proxy em muitos aspectos. Se você se preocupa com sua privacidade e segurança, deve, sem dúvida, escolher uma VPN.

Por que você deveria se importar? Bem, entender como os endereços IP funcionam é vital se você quiser solucionar problemas de por que sua rede não está funcionando corretamente ou por que um dispositivo específico não está se conectando da maneira que você esperava.

Mas, o mais importante é saber como se manter protegido e seguro digitalmente nos dias de hoje. Não deixe que as suas senhas, dados e fotos pessoais caiam nas mãos de pessoas com má intenções. Procure também se informar sobre a lei de proteção de dados do Brasil e dos seus direitos.