Como o coronavírus tem afetado os concursos públicos?

A pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), surgiu no final de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Um das principais preocupações é sua fácil disseminação que vem ocorrendo por diversos países, cuja transmissão pode ser dada através das vias respiratórias, por contato físico ou pelo contato de superfícies contaminadas.

Nos últimos dias, a pandemia do coronavírus fez com que o governo federal, estado e municípios adotassem medidas para conter a disseminação do Covid-19 em diversos setores da sociedade, como os espaços públicos e eventos culturais, esportes, escolas e universidades, comércio, transporte público, serviços de saúde, turismo, etc. Com isso os concursos públicos e processos seletivos a serem realizados no País também foram afetados, com diversos certames que foram suspensos e/ou adiados.

Distrito Federal:

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – Após a publicação do Decreto nº 40.509, de 11 de março de 2020, o Cebraspe e a Polícia Civil do Distrito Federal anunciaram o adiamento das provas referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de PCDF, que ocorreriam no domingo, 15 de março de 2020.

Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) – O Cebraspe e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) informam através do Diário Oficial do Distrito Federal em 14 de março de 2020, que ficam adiadas as provas referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da PGDF, que ocorreriam no próximo domingo, dia 22 de março de 2020.

Minas Gerais

Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (CODAU) – Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5328, assinado pelo prefeito Paulo Piau, no último dia 13 de março de 2020, a direção da CODAU também optou por suspender as provas do concurso público 001/2019. As provas objetivas estavam programadas para serem realizadas no dia 05 de abril de 2020 e o teste de aptidão física no dia 17 de abril de 2020. A nova data da prova objetiva, a princípio será no dia 05 de julho de 2020. Porém, conforme o decreto, ela poderá ser alterada novamente, tendo em vista a evolução da epidemia Covid-19 no Brasil.

Rio de Janeiro:

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro constituiu na quinta-feira, 12 de março de 2020, o Comitê de Trabalho sobre o novo coronavírus (covid-19) e determinou a suspensão do calendário do Concurso Público para cargos Técnico-Administrativos da UFRRJ – Edital 104/2019.

Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro (TJRJ) – A prova prevista para ocorrer no dia 22 de março de 2020 foi cancelada. Oportunamente, de acordo com a Desembargadora LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE – Presidente da Comissão de Concurso será designada com a devida antecedência uma nova data para a realização da prova.

Guarda Municipal de Nova Iguaçu – As provas previstas para acontecer no próximo domingo, dia 22 de março de 2020, foram adiadas. Ainda não há uma nova data para a realização das provas.

São Paulo:

Câmara de Suzano – A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Vunesp), responsável pela organização do concurso público 01/2019 da Câmara de Suzano, emitiu comunicado no dia 14 de março de 2020 suspendendo a realização das provas previstas para ocorrer no dia 15 de março de 2020.

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Através do Diário Oficial da União na terça-feira, dia 17 de março de 2020, a UNIFESP anunciou a suspensão de todos os seus concursos públicos e processos seletivos vigentes.

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – A Fundação Vunesp informou a suspensão da aplicação das provas do Concurso para a UNICAMP, marcada para o dia 15 de março de 2020, em atendimento ao comunicado publicado na sexta-feira (13 de março de 2020) pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, em função das medidas de combate ao coronavírus.

Alagoas

Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de Alagoas (Cartório AL) – Nesta segunda-feira, 16 de março de 2020, a prova do certame foi adiada devido ao surto do coronavírus (COVID-19). De acordo com o edital, a prova seletiva aconteceria no próximo domingo, 22 de março de 2020, mas a Comissão de Concurso decidiu por adiar o exame e dentro de 30 dias irá posicionar os candidatos sobre uma nova data.

Paraná

Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) – Através do Ofício-Circular nº 4/2020-GP ficou determinado à suspensão, pelo prazo de 60 dias, de concursos e procedimentos seletivos em geral que exijam provas presenciais ou entrevistas coletivas nas dependências do Poder Judiciário. Por esse motivo, as bancas previstas nos editais nº 04/2020 e nº 05/2002 do Concurso de Técnico Judiciário do 1º Grau de Jurisdição estão suspensas.

Rio Grande do Sul

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) – A Comissão do concurso para Juiz de Direito substituto do TJRS decidiu na tarde desta última segunda-feira, 16 de março de 2020, suspender a prova que seria realizada no dia 29 de março de 2020. Ainda não há previsão de nova data para realização da prova.