Concorrência à vista! Palmeirense discorda de “obsessão” do clube por novo lateral-direito

​Recentemente, o ​Palmeiras anunciou a contratação do lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña, que chegou para assumir uma vaga no time titular. Agora, o clube corre atrás do lateral-direito colombiano Daniel Muñoz, que pertence ao Atlético Nacional, de Medellín. A princípio, ele deverá ter o mesmo status do outro gringo, muito embora quem vá se tornar seu concorrente não concorde que a equipe precise de um novo nome para a posição.

Em entrevista ao Fox Sports, o experiente Marcos Rocha enalteceu as peças que estão à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. “O Mayke, no último ano (2018), terminou como melhor lateral do Campeonato Brasileiro. Eu vim logo atrás, brigando por esse espaço. No final do ano passado, eu só perdi para o Rafinha (Flamengo). Acho que o Palmeiras está bem servido de lateral. Não sei porque essa ansiedade em contratar um lateral-direito”, disse o experiente atleta, mesmo destacando a necessidade de respeitar a opinião de quem está de fora.

“A gente vê algumas pessoas comentando que o Palmeiras precisa de lateral, que a lateral-esquerda já foi resolvida com a chegada do Viña…Mas são jogadores de qualidade, que podem acrescentar muito para o elenco do Palmeiras, então a gente tem que respeitar também a decisão da comissão técnica e da diretoria.” É importante lembrar que, recentemente, pelo fato de Marcos Rocha e Mayke estarem lesionados, Luxa precisou improvisar Gabriel Menino pelo lado do campo. Nesta terça-feira, ​pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América, o Verdão recebe o Guaraní, do Paraguai. Com uma vitória, a equipe chegará aos seis pontos e encaminhará classificação para as oitavas de final.

