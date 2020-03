Concurso ADAPAR 2020 abre matrículas com 80 vagas e até R$6.679,93

As inscrições do concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Concurso ADAPAR 2020) estão abertas. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 06 de fevereiro, o edital de concurso com 80 vagas, sendo 30 para médicos veterinários e 50 para técnico de manejo e meio ambiente. o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

Para concorrer ao cargo de técnico, o candidato deverá ter nível médio completo mais curso técnico Agrícola ou em Agropecuária, além do registro no órgão de classe. Os candidatos devem ter, ainda, Carteira Nacional de Habilitação, na categoria “B”. Os salários iniciais chegam a R$2.671,97.

As 30 vagas do cargo de médico veterinário são para graduados em Medicina Veterinária. Neste caso, os concorrentes também deverão ter CNH tipo B. Os salários iniciais chegam a R$6.679,93.

Inscrição Concurso ADAPAR 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 02 de março e 18 horas do dia 02 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso.

A taxa de inscrição vai custar R$70 para nível médio e R$100 para nível superior.

Provas Concurso ADAPAR 2020

O concurso ADAPAR 2020 vai contar com provas objetivas, a serem aplicadas no dia 10 de maio de 2020, no turno da tarde. Os candidatos terão até quatro horas para concluir a avaliação.

Os locais e horários de provas serão divulgados no dia 30 de abril de 2020. Segundo o cronograma do certame, as avaliações vão contar com 40 questões no total, para ambos os cargos. O exame vai contar com questões de Língua Portuguesa (08), Raciocínio Lógico (07) e Conhecimentos Específicos (25).

Para ser aprovado será necessário obter, no mínimo, um acerto em Língua Portuguesa e um em Raciocínio Lógico, e, pelo menos, 15 acertos na parte Específica. Além disso, será necessário obter, no minimo, 24 acertos no somatório das questões de todas as disciplinas.

Os aprovados serão encaminhados para avaliação médica. Após a conclusão de todas as etapas, o resultado final do concurso será publicado.

A validade do certame será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Sobre

O Paraná com os seus solos, sua gente e seu trabalho sempre demonstrou vocação para a produção agrícola, ao longo da história. Os ciclos da erva mate, da madeira, do café e do algodão, são substituídos na década de 70 pelas pastagens com bovinos e lavouras de milho e soja, que se transformam em produção de suínos e aves que alimentarão paranaenses, brasileiros, pessoas e povos de diferentes regiões do mundo. Para apoiar de forma adequada a sua vocação agropecuária, foi criada, em 1944, a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, cuja reforma em 1976, criou o Departamento de Fiscalização (DEFIS) para atender, especificamente, as questões ligadas à defesa sanitária animal e vegetal.

Missão: Promover a saúde animal, a sanidade vegetal, a inocuidade dos alimentos, a conformidade do comércio e uso de insumos agropecuários, o uso adequado do solo agrícola, com responsabilidades compartilhadas entre as partes interessadas, em benefício da sociedade.

Visão: Consolidar-se como instituição de excelência em defesa agropecuária.

Valores: Comprometimento, Cooperação, Credibilidade, Efetividade, Ética, Imparcialidade, Inovação, Qualidade, Responsabilidade, Sustentabilidade e Transparência.

Informações do concurso

