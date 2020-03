Concurso Aeronáutica EPCAR 2020: Saiu o edital com 180 vagas para nível fundamental

Edital publicado. A Aeronáutica faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Concurso Aeronáutica EPCAR 2020) para o preenchimento de 180 vagas. O documento foi divulgado no Diário Oficial da União.

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar tem duração de três anos, sob o regime de internato, sendo equivalente ao Ensino Médio regular do Sistema Nacional de Ensino e abrange instruções nos Campos Geral e Militar.

Podem participar do concurso Aeronáutica EPCAR 2020, jovens de ambos os sexos, com idade entre 14 e 19 anos. Vale destacar que é necessário possuir o nível fundamental. Do quantitativo de vagas, 160 serão para o sexo masculino e 20 para o sexo feminino.

O concurso, realizado todos os anos, visa o preenchimento de alunos para o próximo ano letivo, ou seja, em 2021. Segundo o edital, a idade exigida (mínima e máxima) deve ser até 31 de dezembro do ano da matrícula.

A grade curricular da EPCAR conta com diversas disciplinas de ensino médio do Brasil, além de Arte, Psicologia, Desenho e Informática. A escola está em Barbacena (MG).

Inscrição Concurso EPCAR 2020 – Aeronáutica

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 03 e 21 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da Aeronáutica e também na na página da Escola Preparatória de Cadetes do Ar.

No ato da inscrição, o candidato vai precisar preencher um formulário específico de inscrição. Segundo o edital publicado, todos os dados serão de responsabilidade do candidato e deverão ser comprovados posteriormente para efetivação da matrícula. A taxa de inscrição vai custar R$60, podendo ser pago até 30 de abril.

Etapas e Provas EPCAR 2020

O Exame será constituído das seguintes etapas:

a) Provas Escritas;

b) Inspeção de Saúde (INSPSAU);

c) Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

d) Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

e) Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC);

f) Validação Documental.

Provas EPCAR 2020

A primeira etapa do concurso será exame intelectual, ou provas escritas, sendo uma objetiva e uma redação. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, além de uma Redação. As avaliações serão aplicadas no dia 05 de julho, turno da manhã.

Os exames podem ser aplicados em uma das seguintes cidades onde estão as Organizações Militares de Apoio:

Belém/PA

Recife/PE

Natal/RN

Salvador/BA

Rio de Janeiro/RJ

Belo Horizonte/MG

Barbacena/MG

São Paulo/SP

Pirassununga/SP

Campo Grande/MS

Curitiba/PR

Porto Alegre/RS

Brasília/DF

Manaus/AM

Boa Vista/RR

Porto Velho/RO

Sobre o Curso Preparatório de Cadetes do Ar

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR), ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena/MG, destina-se a preparar jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores e, excepcionalmente, nos Cursos de Formação de Oficiais de Intendência e de Infantaria (CFOINT e CFOINF) da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga/SP, de acordo com a Lei nº 12.464, de 04 de agosto de 2011.

O CPCAR tem duração de três anos, sob o regime de internato, sendo equivalente ao Ensino Médio regular do Sistema Nacional de Ensino e abrange instruções nos Campos Geral e Militar.

As disciplinas ministradas no Campo Geral são as previstas nos cursos do Ensino Médio Regular no país, conforme orientações emanadas do Ministério da Educação para o referido nível de ensino em sua Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e legislação complementar, bem como de disciplinas que irão servir de base aos estudos subsequentes na Academia da Força Aérea.

A instrução ministrada no Campo Militar tem o objetivo de fazer o Aluno conhecer e adaptar-se à vida castrense, valorizando a carreira militar e estimulando a motivação aos ideais da Força Aérea Brasileira, educando para atitudes compatíveis à condição de Aluno do CPCAR e pautando sua conduta de acordo com os regulamentos e as diretrizes vigentes.

Um período de instrução de aproximadamente vinte dias corridos, em regime de internato, contados a partir da data do início do curso, será ministrado aos que vierem a ser matriculados, fazendo parte do estágio probatório para verificação da aptidão ao regime militar, estando inserido na instrução do Campo Militar.

Informações do concurso