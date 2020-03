Concurso AMAZUL 2020: Provas suspensas devido ao Coronavírus

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa retifica edital de concurso público (Concurso AMAZUL 2020) para o preenchimento de 67 vagas em cargos de ensino médio e superior.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 19 de abril de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

Os interessados puderam se inscrever entre 13 de janeiro e 09 de fevereiro, no site da banca. A taxa de inscrição vai custar R$70 para nível médio e R$100 para nível superior.

Cargos e vagas do concurso AMAZUL 2020

As vagas do concurso AMAZUL 2020 são destinadas aos seguintes cargos:

Analista Administrativo

Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Analista de Negócios

Analista de Relações Institucionais

Analista de Sistemas

Arquiteto

Assistente Administrativo

Contador

Engenheiro Civil

Engenheiro de Automação e Controle

Engenheiro de Energia

Engenheiro de Materiais

Engenheiro de Produção

Engenheiro de Telecomunicações

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Eletrônico

Engenheiro Mecânico

Engenheiro Naval

Engenheiro Nuclear

Engenheiro – Instrumentação e Controle

Engenheiro – Proteção e Combate a Incêndio

Engenheiro – Gestão da Qualidade

Engenheiro – Químico Proteção Radiológica

Físico

Pesquisador em História

Projetista Civil

Projetista de Eletricidade

Projetista de Instrumentação e Controle

Projetista Mecânico

Químico

Técnico em Eletrônica

Técnico em Mecânica

Técnico em Química

Tecnólogo em projetos mecânicos

Webdesigner

Etapas do concurso AMAZUL 2020

O concurso vai contar com duas etapas. A primeira delas será a avaliação de conhecimentos específicos através de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda será avaliação de títulos pela Formação Acadêmica e experiência profissional comprovada, de caráter classificatório, a ser aplicada para todos os cargos.

As provas objetivas de múltipla escolha e discursivas serão realizadas exclusivamente na cidade de São Paulo SP, capital, com data agora a ser informada em momento oportuno via IDECAN.

Validade

A validade do concurso vai ser de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, a contar da data de homologação do concurso.

Informações do concurso