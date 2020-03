Concurso Câmara de Capão da Canoa RS 2020: Inscrições prorrogadas!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal de Capão da Canoa retifica edital e prorroga suas inscrições até o dia 10 de março de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior no legislativo municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Assistente Legislativo (4 vagas), Advogado (1 vaga) e Contabilista (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.414,21 e R$ 7.618,72.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora FUNDATEC. O valor da inscrição varia entre R$ 92,50 e R$ 127,50.

PROVAS

O concurso consistirá em prova objetiva (para todos) a ser aplicada em data prevista no dia 29 de março de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

