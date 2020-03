Concurso Câmara de Dores do Indaiá MG 2020: Inscrições abertas! Até R$ 2.500,00!

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Dores do Indaiá abriu inscrições de concurso público para preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis fundamental e médio pelo regime jurídico estatutário.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo (1 vaga), Secretário Legislativo (1 vaga), Assistente do Centro de Processamento de Dados (1 vaga) e Operador de Limpeza (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 2.500,00.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 09 de março (a partir das 09h) até as 23h59min do dia 08 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Exame Consultores. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 125,00.

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos. As avaliações serão aplicadas no dia 03 de maio em locais e horários a serem informados no dia 26 de abril até as 14h.

Os gabaritos preliminares serão divulgados após 20h do dia da prova, no site Exame Consultores. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Câmara de Dores do Indaiá MG

: Câmara de Dores do Indaiá MG Banca organizadora : Exame Consultores

: Exame Consultores Escolaridade : fundamental e médio

: fundamental e médio Número de vagas : 04

: 04 Remuneração : até R$ 2.500,00

: até R$ 2.500,00 Inscrições : 09 de março a 08 de abril de 2020

: 09 de março a 08 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 e R$ 125,00

: R$ 50,00 e R$ 125,00 Provas : 03 de maio de 2020

: 03 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CÂMARA DE DORES DO INDAIÁ MG 2020