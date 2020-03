Concurso Câmara de Timóteo MG 2020 encerra inscrições nesta quarta-feira, 18!

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Timóteo encerra inscrições nesta quarta-feira, 18 de março de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Operador de Som e Imagem (1), Técnico em Informática (2), Agente Administrativo (6), Assistente Técnico de Controle Interno (1), Motorista (2) e Técnico em Contabilidade (1) NÍVEL MÉDIO; Controlador Interno (1) e Analista de RH (1) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.129,07 e R$ 3.191,00.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 17 de fevereiro (a partir das 09h) até as 17 horas do dia 18 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Gestão de Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 (nível médio/ténico) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova redação (caráter classificatório e eliminatório) cargos de nível superior;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de Analista de RH e Controlador Interno.

As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril d e 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna. O gabaritos preliminares serão divulgados no dia 20 de abril de 2020, no site Gestão de Concursos.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Câmara de Timóteo MG

: Câmara de Timóteo MG Banca organizadora : Gestão de Concursos

: Gestão de Concursos Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 15

: 15 Remuneração : R$ 1.129,07 e R$ 3.191,00.

: R$ 1.129,07 e R$ 3.191,00. Inscrições : 17 de fevereiro a 18 de março de 2020

: 17 de fevereiro a 18 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 100,00

: R$ 70,00 e R$ 100,00 Provas : 19 de abril d e 2020

: 19 de abril d e 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CÂMARA DE TIMÓTEO MG 2019