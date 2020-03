Concurso Câmara Municipal de Limoeiro PE 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$4.000,00!

No Estado de Pernambuco, a Câmara Municipal de Limoeiro divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preencher 05 vagas em cargos de níveis fundamental e superior no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Guarda Patrimonial (1 vaga), Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga), Procurados Legislativo (1 vaga), Contador (1 vaga) e Controlador Interno (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00, por carga horária de 30h semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 23 de março a 24 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IDHTEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de maio, no horário das 9h às 12h horas ou das 14h as 17h.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

