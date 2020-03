Concurso Câmara Municipal de Santa Isabel SP 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital tem 06 vagas de nível médio e salários de até R$ 5.826,75; Inscrições entre 9 de março até 7 de abril de 2020

A Câmara Municipal de Santa Isabel em São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preencher 06 vagas de nível médio em cargos de Auxiliar Legislativo (5 vagas) e Assistente Legislativo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.109,24 a R$ 5.826,75, por carga horária de 30h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 09 de março até 07 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Consel Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 55,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e informática básica. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 26 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

